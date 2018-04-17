Банки Азербайджана должны активнее участвовать в формировании законодательства - Талех Кязымов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Банки Азербайджана должны активнее участвовать в разработке и изменении банковского законодательства, сказал во вторник председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов в рамках своего выступления на проходящей в Баку I Международной банковской выставке-конференции на тему "Цифровой банкинг и безопасность".

По словам председателя правления, это поможет быстрее добиваться необходимых результатов и позволит своевременно отвечать на существующие на рынке вызовы.

"В настоящее время многие привыкли, что формирование законодательной базы зависит от регулятора. Но банки также должны активно участвовать в этих вопросах. В настоящее время многие банки ведут переговоры с регулятором для совершенствования законодательства в рамках развития цифрового банкинга. Думаю, что эти переговоры приведут к положительным результатам в ближайшее время", - сказал Кязымов.

Председатель правления добавил, что в настоящее время PASHA Bank проводит большую работу для развития цифрового банкинга, в рамках которых считает необходимым расширение сотрудничества с финансово-технологическими компаниями.

"Банкам необходимо перестать конкурировать с финтек компаниями и начать сотрудничать с ними. Финтек компании работают быстрее, у них большое число услуг, но существует нехватка клиентской базы и доверия. Если банки и прочие финансовые институты продолжат конкуренцию с финтек компаниями, нас просто "съедят на завтрак". Вместе же мы могли добиться большого прогресса", - сказал Кязымов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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