Банки Азербайджана должны активнее участвовать в формировании законодательства - Талех Кязымов (версия 2)

17 апреля 2018 11:36 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:37)

БАКУ /Trend/ - Банки Азербайджана должны активнее участвовать в разработке и изменении банковского законодательства, сказал во вторник председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов в рамках своего выступления на проходящей в Баку I Международной банковской выставке-конференции на тему "Цифровой банкинг и безопасность".

По словам председателя правления, это поможет быстрее добиваться необходимых результатов и позволит своевременно отвечать на существующие на рынке вызовы.

"В настоящее время многие привыкли, что формирование законодательной базы зависит от регулятора. Но банки также должны активно участвовать в этих вопросах. В настоящее время многие банки ведут переговоры с регулятором для совершенствования законодательства в рамках развития цифрового банкинга. Думаю, что эти переговоры приведут к положительным результатам в ближайшее время", - сказал Кязымов.

Председатель правления добавил, что в настоящее время PASHA Bank проводит большую работу для развития цифрового банкинга, в рамках которых считает необходимым расширение сотрудничества с финансово-технологическими компаниями.

"Банкам необходимо перестать конкурировать с финтек компаниями и начать сотрудничать с ними. Финтек компании работают быстрее, у них большое число услуг, но существует нехватка клиентской базы и доверия. Если банки и прочие финансовые институты продолжат конкуренцию с финтек компаниями, нас просто "съедят на завтрак". Вместе же мы могли добиться большого прогресса", - сказал Кязымов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Банки Азербайджана должны активнее участвовать в формировании законодательства - Талех Кязымов
Бизнес 10:37
PASHA Bank признан "Лидирующим банком в сфере осуществления безналичных платежей" в Азербайджане
Бизнес 6 апреля 13:07
В руководстве PASHA Bank новые назначения
Бизнес 30 марта 14:12
Азербайджанский PASHA Bank расширяет услуги для физлиц
Бизнес 30 марта 08:13
Азербайджанский PASHA Bank нацелен на увеличение цифровых услуг
Бизнес 23 марта 10:10
Азербайджанский PASHA Bank расширяет услуги для физлиц
Бизнес 19 марта 13:08
Азербайджанский PASHA Bank нацелен на увеличение цифровых услуг
Бизнес 19 марта 13:03
Азербайджанский PASHA Bank намерен значительно увеличить долю на турецком рынке
Бизнес 13 февраля 10:17
Глава крупнейшего корпоративного банка Азербайджана рассказал о планах на 2018 г. (ФОТО)
Бизнес 4 февраля 08:57
Глава крупнейшего корпоративного банка Азербайджана рассказал о планах на 2018 г.
Бизнес 1 февраля 18:07
Азербайджанский PASHA Bank огласил планы по расширению (Эксклюзив)
Бизнес 1 февраля 17:47
Крупнейший корпоративный банк Азербайджана не планирует проводить IPO (Эксклюзив)
Бизнес 1 февраля 17:08
Применение блокчейна в Азербайджане зависит от готовности рынка - глава PASHA Bank
Бизнес 1 февраля 16:25
PASHA Bank продолжит вносить вклад в развитие ненефтяного сектора Азербайджана (Эксклюзив)
Бизнес 1 февраля 15:29
Пять факторов, повлиявших на стабилизацию банковского сектора Азербайджана (Эксклюзив)
Бизнес 1 февраля 14:27
PASHA Bank стал первым банком в Азербайджане, который начал выдачу Asan Imza
Бизнес 16 января 17:29
В руководстве грузинской "дочки" PASHA Bank новое назначение
Бизнес 11 января 16:25
PASHA Bank выбран «Банком года» по версии престижного журнала The Banker
Бизнес 11 декабря 2017 12:07