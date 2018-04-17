Блокчейн может сыграть важную роль для малого и среднего бизнеса Казахстана (Эксклюзив)

17 апреля 2018 12:26 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Открытие криптобиржи улучшит финансовую составляющую экономики Казахстана (Эксклюзив)
Бизнес 11:10
Международные резервы Казахстана увеличились
Бизнес 10:18
Аукционы через платформу блокчейн планируют проводить в Астане
Казахстан 07:49
Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный»
Казахстан 16 апреля 23:21
Телевидению и радио Казахстана дадут один день на отдых
Казахстан 16 апреля 22:47
МФК выделила Казахстану рекордный кредит для развития микрофинансирования
Бизнес 16 апреля 19:32
Объем торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже значительно возрос
Бизнес 16 апреля 16:28
Объем торгов государственными ценными бумагами на KASE снизился
Бизнес 16 апреля 16:24
Рынок межбанковских депозитов Казахстана остается стабильным
Бизнес 16 апреля 13:52
Казахстан начнет выдачу электронных виз в 2018 году
Бизнес 16 апреля 13:38
«Озенмунайгаз» объявляет тендер на бурение скважин
Тендеры 16 апреля 12:31
Минобороны Казахстана объявляет тендер на закупку медпрепаратов
Тендеры 16 апреля 12:25
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер на расширение подстанции
Тендеры 16 апреля 11:24
Казахстанцы интересуются возможностями электронной торговли в Центральной Азии
Бизнес 16 апреля 10:44
По частоте миграции в Казахстан лидируют граждане Турции и Китая
Бизнес 16 апреля 10:24
Казахстанская авиация переходит с метрической системы измерения на футовую
Бизнес 16 апреля 09:50
Казахстан призвал предотвратить дальнейшую военную эскалацию в Сирии
Казахстан 15 апреля 02:08
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер
Тендеры 14 апреля 17:26