Свыше 400 европейских компаний прибудут в Азербайджан для участия в бизнес-форуме

17 апреля 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В бизнес-форуме Азербайджана и ЕС, который состоится в Баку, планируется участие представителей свыше 400 европейских компаний, сказал во вторник посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, во время презентации твиннинг-проекта "Поддержка министерства налогов при определении трансфертных цен и разработки встречных мер против уклонения от налогов".

Посол ЕС отметил, что азербайджано-европейский бизнес-форум будет проведен в начале июня.

"Азербайджан находится в процессе реализации серьезных экономических реформ. Это позволит стране усилить конкурентоспособность и стабильность экономики. Евросоюз заинтересован в этом, как и в усилении сотрудничества. Как раз сейчас Азербайджан и ЕС работают над заключением нового партнерского соглашения. Также в начале июня планируется провести большой бизнес-форум в Баку, на который прибудут представители свыше 400 европейских компаний", - сказал Янкаускас.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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