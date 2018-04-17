Узбекистан и Таджикистан лидируют по денежным переводам трудовых мигрантов из России

17 апреля 2018 18:01 (UTC+04:00)

Из России за 2017 год в страны СНГ было переведено 12,9 миллиарда долларов. Таджикистан традиционно на втором месте после Узбекистана. Об этом во вторник сообщает «АП».

Узбекистан является лидером среди стран СНГ, куда перечисляются средства через системы денежных переводов — их объем в прошлом году составил 3,9 миллиарда долларов. В Таджикистан за прошлый год переведено более 2,5 миллиарда долларов. Это больше по сравнению с 2016 годом на более чем 600 миллионов долларов.

Судя по данным Центробанка России, средняя сумма одного перевода по итогам прошлого года составила 98 долларов. При этом резиденты России перечислили в Таджикистан сумму в 717 миллионов долларов, а нерезиденты 1,82 миллиарда.

Валютная структура денежных переводов из России в Таджикистан: 83 процента – российские рубли, 16 процентов – доллары США и 0,1 процента – евро.

Что касается других стран СНГ, то на третьем месте по переводам Кыргызстан, куда поступило 2,2 миллиарда долларов, на четвертом – Армения, куда трудовые мигранты перевели более 1 миллиарда долларов.

Меньше всего получил Туркменистан. В эту страну из России поступило 2 миллиона долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Путин и Назарбаев обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Россия 17:47
Неизвестные люди срывают автобусный рейс Алматы-Ташкент
Узбекистан 17:44
Специалисты ОЗХО заходят в сирийский город Дума
Арабские страны 17:36
Кыргызстан увеличил экспорт в страны ЕАЭС
Бизнес 17:14
МВФ сохранил прогноз роста экономики Узбекистана
Бизнес 17:07
Узбекистан и Россия увеличат частоту рейсов
Туризм 16:45
Япония не рассматривает вопрос о высылке российских дипломатов
Другие страны 16:28
Узбекистан и Таджикистан совместно разминируют границу
Узбекистан 15:57
В МИД Франции заявили, что Россия и Сирия препятствуют работе миссии ОЗХО
Европа 15:46
Путин и Трамп могут встретиться и в "третьей стране"
Россия 15:09
Путин назвал удар США и союзников по Сирии актом агрессии
Россия 15:04
Путин и Меркель готовы содействовать дипломатическим усилиям по Сирии
Россия 15:01
Лавров: Россия продолжит добиваться уважения суверенитета Сирии
Россия 14:58
Увеличился товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС
Бизнес 14:54
Huawei содействует реализации проектов стратегического значения в Узбекистане (Эксклюзив)
ИКТ 14:34
S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг узбекского банка
Бизнес 13:24
Латвия может предоставить Узбекистану скидки на транзит грузов
Бизнес 13:19
В Узбекистане вновь повышаются тарифы на холодную воду
Узбекистан 12:59