Узбекистан и Таджикистан лидируют по денежным переводам трудовых мигрантов из России

Из России за 2017 год в страны СНГ было переведено 12,9 миллиарда долларов. Таджикистан традиционно на втором месте после Узбекистана. Об этом во вторник сообщает «АП».

Узбекистан является лидером среди стран СНГ, куда перечисляются средства через системы денежных переводов — их объем в прошлом году составил 3,9 миллиарда долларов. В Таджикистан за прошлый год переведено более 2,5 миллиарда долларов. Это больше по сравнению с 2016 годом на более чем 600 миллионов долларов.

Судя по данным Центробанка России, средняя сумма одного перевода по итогам прошлого года составила 98 долларов. При этом резиденты России перечислили в Таджикистан сумму в 717 миллионов долларов, а нерезиденты 1,82 миллиарда.

Валютная структура денежных переводов из России в Таджикистан: 83 процента – российские рубли, 16 процентов – доллары США и 0,1 процента – евро.

Что касается других стран СНГ, то на третьем месте по переводам Кыргызстан, куда поступило 2,2 миллиарда долларов, на четвертом – Армения, куда трудовые мигранты перевели более 1 миллиарда долларов.

Меньше всего получил Туркменистан. В эту страну из России поступило 2 миллиона долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.