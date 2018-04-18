В Азербайджане за I квартал выдано свыше 50 млн манатов льготных кредитов

18 апреля 2018 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года Национальный фонд поддержки предпринимателей (НФПП) выдал 135 предпринимателям льготные кредиты на сумму свыше 50 миллионов манатов, сказал в среду на пресс-конференции исполнительный директор НФПП Ширзад Абдуллаев.

По его словам, данные средства были направлены на реализацию проектов на сумму 357 миллионов манатов. Их реализация позволит создать 5 145 новых рабочих мест.

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