В Азербайджане в 2018 году заработает 15 агропарков

18 апреля 2018 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Азербайджане планируется ввод в эксплуатацию 15 агропарков, сообщил в среду на пресс-конференции исполнительный директор Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) Ширзад Абдуллаев.

"По трем агропаркам уже завершен первый этап работ. Кроме этого в 26 агропарках ведутся строительно-монтажные работы, а еще в 16 агропарках проводится планировка территории", - сказал Абдуллаев.

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