Государство поддержит производителей хлопка и табака в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Национальный фонд поддержки предпринимательства Азербайджана (НФПП) планирует расширить поддержку производителям хлопка и табака в стране, сказал в среду на пресс-конференции исполнительный директор НФПП Ширзад Абдуллаев.

По его словам, в настоящее время НФПП ведет переговоры с небанковской кредитной организацией (НБКО) Aqrarkredit для выдачи производителям хлопка и табака кредитов по сниженной ставке.

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