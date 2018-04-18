Стартует последний этап выплаты компенсаций вкладчикам азербайджанского Royalbank

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) с 23 апреля приступит к выплате компенсаций незастрахованным вкладчикам ОАО Royalbank, являющимися последними в очереди.

Выплаты осуществляются в безналичной форме. Процесс будет проходить в административном здании ADIF по адресу: город Баку, проспект Бабека, 16.

Лицензия на банковскую деятельность ОАО Royal Bank была аннулирована ЦБА 12 июля 2012 года. 16 июля закрытие Royal Bank было официально признано страховым случаем, и на выполнение обязательств банка перед вкладчиками был введен мораторий.

Решением Бакинского административно-экономического суда N1 от 25 июля 2012 года ОАО Royal Bank было объявлено банкротом, и начата процедура банкротства. ООО Azerbaijan Consulting Company было объявлено ликвидатором банка.

В сентябре 2016 года ликвидатором банка был назначен ADIF.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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