Unicapital начала прием заказов на облигации METAK

18 апреля 2018 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Инвестиционная компания Unicapital начала прием заказов по приобретение облигаций компании METAK, сообщает банк в среду.

Аукцион по распределению процентных, бездокументарных, именных, необеспеченных облигаций METAK пройдет 19 апреля на Бакинской фондовой бирже. Прием заказов, согласно регламенту Бакинской фондовой биржи, будет организован с 11:00 до 12:30. 100-процентными гарантами облигаций выступают Unibank и METAK. На основании проспекта эмиссии эмитента, облигации, предоставляемые на покупку в течение первых 180 дней (шести месяцев) обеспечиваются со стороны Unibank, начиная с 181 до 273 дня (шесть-девять месяцев) – 50 процентов обеспечиваются Unibank, остальные 50 процентов - со стороны METAK, и с 274 до 365 дня (9-12 месяцев) будут обеспечиваться со стороны METAK.

Андеррайтером по новой эмиссии облигаций METAK выступит инвестиционная компания Unicapital. Вне зависимости от количества и объемов облигаций, Unicapital предлагает выгодную комиссию своим покупателям. Покупатель облигаций оплачивает всего лишь пять манатов за комиссию и за денежный перевод. Отметим, что объем эмиссий составляет 3 000 000 манатов, номинальная стоимость одной облигации – 1000 манатов, где каждая облигация METAK в общем количестве 3 000 штук дают доходность в размере 12 процентов годовых. Период оборота облигаций – один год, проценты оплачиваются ежемесячно.

В сравнении с другими корпоративными облигациями на рынке ценных бумаг в местной валюте, облигации METAK выше по своей доходности. Облигации можно приобрести посредством инвестиционной компании Unicapital.

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