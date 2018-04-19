Глава МВФ: Торговые войны разрушают доверие инвесторов

19 апреля 2018 18:09 (UTC+04:00)

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила, что торговые войны между странами, в частности между США и Китаем, разрушают доверие инвесторов и приводят к негативным последствиям для среднесрочного прогноза роста мирового ВВП, передает РИА Новости.

"В вопросе изменений и угроз в мировой торговле какие-то модели уже сделаны, и реальное влияние на рост не очень заметно, если мы говорим о ВВП. Что более важно, очень сложно давать прогнозы на среднюю перспективу, которые имеют дело с разрушением доверия. Инвесторы не знают о сроках торговли. Не знают, как организовать цепочку поставок. Они неохотно будут инвестировать. Как я сказала раньше, мировой рост зависит от инвестиций", — сказала она, выступая на пресс-конференции в рамках Весенней встречи МВФ в Вашингтоне.

Лагард также добавила, что она приветствует объявление Китая о намерении сократить торговые барьеры и перейти к большей открытости рынка.

Лагард добавила, что каждое государство должно рассмотреть своё законодательство на предмет торговых барьеров, чтобы подобные трения были предотвращены.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.

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