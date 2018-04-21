"Казахстанские железные дороги" расширяют сотрудничество с «РЖД Логистика»

БАКУ /Trend/ - Казахстанское АО «KTZ Express» и российское АО «РЖД Логистика» подписали соглашение о взаимном развитии железнодорожных перевозок в международном сообщении в рамках 23-й международной выставки транспортно-логистических услуг и технологий «TransRussia» в Москве, сообщает в субботу пресс-служба "Казахстанских железных дорог".

Документ направлен на расширение географии собственных сервисов за счет взаимовыгодного использования комплекса логистических и экспедиторских услуг двух компаний для организации железнодорожных перевозок по территориям России, Монголии, Казахстана и стран Центральной Азии.

Соглашение также закрепляет договоренности сторон в области расширения сотрудничества по привлечению транзитных перевозок в универсальном подвижном составе и контейнерах, привлечения грузовой базы для доставки грузов в рефрижераторных контейнерах по территории Казахстана и России, разработки предложений тарифной политики для стимулирования перевозок железнодорожным транспортом.

В международной выставке «TransRussia» приняли участие около 400 компаний из 26 стран мира.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.