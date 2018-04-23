NIKOIL Bank внедрил очередное новшество

23 апреля 2018 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно стратегии развития, NIKOIL Bank продолжает радовать своих клиентов, предоставляя им новые возможности по эксплуатации платежных услуг. Одним из инновационных новшеств является интеграция NIKOIL Bank с сервисом Государственного платежного портала (HÖP), сообщает банк в понедельник.

Простая и удобная система массовых платежей включает в себя сервисы по оплате коммунальных услуг, государственных пошлин, штрафов дорожной полиции, взносов за образование, ипотечного кредитования, всех видов страхования и прочие услуги.

Все желающие могут воспользоваться данной услугой посредством платежных терминалов NikoilPay, которые установлены по всей филиальной сети NIKOIL Bank. Таким образом, NIKOIL Bank облегчает процесс проведения необходимых оплат без очередей в операционных залах банка и существенно экономит время клиентов, а также предоставляет возможность оплаты через портал ГПП (HÖP) наличными средствами.

NIKOIL Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/nikoilbank.

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Azernews Newspaper
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