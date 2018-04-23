Кыргызстан одобрил изменения в соглашение с крупными международными организациями

БАКУ /Trend/ - Комитет по бюджету и финансам парламента Кыргызстана 23 апреля рассмотрел и одобрил законопроект «О ратификации письма-соглашения о внесении изменений в Соглашение о финансировании и грантовом соглашении, подписанном 27 ноября 2017 года в городе Бишкек», передают в понедельник СМИ Кыргызстана.

Согласно информации, государственная программа «Ден соолук» направлена на достижение конкретных целей по четырем приоритетным направлениям: сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), здоровье матери и ребенка, туберкулез и ВИЧ-инфекция, посредством обеспечения расширенного охвата населения ключевыми услугами, улучшения качества предоставляемой медицинской помощи и устранения барьеров в системе здравоохранения, которые не были устранены в рамках предыдущих программ.

Партнеры по развитию поддерживают программу «Ден соолук» посредством предоставления средств в поддержку бюджета (в рамках широкосекторального подхода), а также путем параллельного финансирования. В рамках реализации данной программы, 28 января 2014 года подписан меморандум о взаимопонимании между Кыргызстаном, посольством Швейцарии, Немецким банком развития и Международной ассоциацией развития (МАР).

Вклад Швейцарского бюро по сотрудничеству в реализацию программы «Ден соолук» составляет 11,96 миллиона долларов США, Всемирного банка – 13,5 миллиона долларов (из них 55 процентов - кредит, 45 процентов - грант), Немецкого банка развития – 16 миллионов евро. Половина выделенных средств (21 миллион доллар) направляется на поддержку бюджета в рамках программы государственных гарантий.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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