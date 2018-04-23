Оглашены объемы перевозок нефти по железным дорогам в Азербайджане

23 апреля 2018 19:09 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджан и Иран согласовали льготный тариф на перевозку нефти и нефтепродуктов
Бизнес 19:11
Азербайджан планирует закупить более тысячи новых грузовых вагонов
Бизнес 18:19
На ж/д станции Муган устанавливают новые стрелочные переводы (ФОТО)
Бизнес 19 апреля 12:33
Меняется график движения скорого поезда Нахчыван-Мешхед
Туризм 13 апреля 20:03
На ж/д станции Гобустан устанавливают новые стрелочные переводы (ФОТО)
Бизнес 13 апреля 11:23
Поезд Баку-Харьков будет ходить до Киева
Бизнес 11 апреля 15:35
Меняется график движения скорого поезда Нахчыван-Мешхед
Туризм 3 апреля 12:07
АЖД сообщили о резком увеличении пассажиропотока в праздники
Туризм 27 марта 11:39
Участники ж/д коридора "Юг-Запад" обсудили тарифы на грузоперевозки
Бизнес 14 марта 18:46
До 2022 г. Азербайджан инвестирует миллиарды долларов в развитие железных дорог
Бизнес 13 марта 17:20
Стартовал ремонт еще одного участка ж/д Баку-Беюк Кесик (ФОТО)
Бизнес 12 марта 14:59
Джавид Гурбанов: Азербайджан выполнил все задачи по реализации транспортного коридора «Север-Юг» (ФОТО)
Экономика 1 марта 20:12
На железнодорожной станции в Мингячевире устанавливают новые стрелочные переводы (ФОТО)
Бизнес 23 февраля 18:01
Электрички Баку-Сумгайыт, Ялама-Баку и Ширван-Баку вернутся к обычному графику
Общество 23 февраля 15:42
Австрия заинтересована в участии в инфраструктурных проектах Азербайджана (ФОТО)
Бизнес 23 февраля 13:39
Джавид Гурбанов назвал страны, желающие подключиться к БТК (ФОТО)
Бизнес 20 февраля 21:28
График движения электропоездов Баку-Сумгайыт вновь претерпит изменения
Туризм 20 февраля 16:49
Продолжается ремонт ж/д Баку-Беюк Кесик (ФОТО)
Бизнес 16 февраля 13:18