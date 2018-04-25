Банки Казахстана сокращают объем просроченных кредитов

25 апреля 2018 19:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ссудный портфель банков второго уровня Казахстана за год сократился на 12,7 процента (1,9 триллиона тенге) и по состоянию на март 2018 года составил 13,3 триллиона тенге, передает ranking.kz.

Кредиты с просрочкой платежей уменьшились на 18,1 процента (482,7 миллиарда тенге), до 2,2 триллиона тенге. Для сравнения: в марте 2017 года объем просрочки увеличился на 12 процентов (284,9 миллиарда тенге) по сравнению с мартом 2016 года.

Доля плохих кредитов в ссудном портфеле уменьшилась с 17,5 процента до 16,4 процента с марта 2017 года по март 2018 года.

Наибольшее сокращение просроченной задолженности отмечено в ссудном портфеле RBK — за год на 106,3 миллиарда тенге, до 101,4 миллиарда тенге. Впрочем, это не улучшило показатели банка — доля «плохих» кредитов в портфеле все равно увеличилась с 27,7 процента до 46,3 процента.

Следом идет Народный Банк с годовым сокращением объема просроченных займов на 69,3 миллиарда тенге, до 257 миллиардов. Их доля в портфеле уменьшилась с 14,4 процента до 9,6 процента.

Замыкает тройку лидеров Сбербанк, сокративший долю просроченных кредитов на 59,5 миллиарда тенге, до 119,8 миллиарда тенге. Их доля в ссудном портфеле уменьшилась с 18,4 процента до 10,9 процента.

Официальный курс на 25 апреля составил 325.8 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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