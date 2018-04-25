Азербайджан и Турция выходят на новый уровень сотрудничества - эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция сегодня выходят на новый уровень сотрудничества, считает эксперт-экономист, доктор экономических наук Муслим Ибрагимов.

В беседе с Trend Ибрагимов подчеркнул, что Азербайджан и Турция являются ключевыми экономическими партнерами.

"Растет товарооборот и объемы взаимных инвестиций между странами. Реализуемые странами проекты, такие как "Южный газовый коридор" создают новый формат сотрудничества в регионе. Они способствуют в целом более тесной интеграции Турции со странами Южного Кавказа, за исключением Армении", - сказал Ибрагимов.

Говоря о совместных проектах, реализуемых Азербайджаном и Турцией, он отметил важность "Южного газового коридора".

"Сегодня Азербайджан развивает ненефтяной сектор, однако не собирается отказываться от нефтегазовых проектов. Азербайджан здесь будет не только экспортером энергоресурсов, но и также может получить дополнительную прибыль от транспортировки топлива. В целом, проект внесет вклад в развитие экономики как Азербайджана и Турции, так и всех задействованных стран", - сказал Ибрагимов.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев находится с визитом в Турции. В рамках визита главы государства в среду в Анкаре состоялось VII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция и церемония подписания ряда документов. В частности, одними из подписанных документов стали меморандум о сотрудничестве в сфере е-подписи и меморандум о взаимопонимании по обсуждениям соглашения о преференциальной торговле между двумя странами. Оба документа внесут значимый вклад в развитие торговых и деловых связей между Азербайджаном и Турцией.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Турцией за первые три месяца 2018 года составил 573,101 миллиона долларов, что на 3,69 процента больше, чем за январь-март прошлого года.

Объем взаимных инвестиций за годы сотрудничества составил около 22 миллиардов долларов. За отчетный период Азербайджан инвестировал в Турцию 14 миллиардов долларов, из них около девяти миллиардов долларов в нефтяной сектор. Объем турецких инвестиций в Азербайджан превысил 12 миллиардов долларов, из них почти девять миллиардов долларов в нефтяной сектор.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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