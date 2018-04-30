Президент Узбекистана поручил проверить семена хлопка и зерновых

30 апреля 2018 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 апреля подписал постановление о мерах по коренному изменению системы семеноводства в стране, следует из текста документа, опубликованного в Национальной базе данных законодательства Узбекистана.

Согласно постановлению, Министерство инновационного развития и Министерство сельского хозяйства должны проверить семеноводческие фермы и предприятия на соответствие продукции лицензиям о качестве, создать новые семенные компании, в том числе с участием иностранного капитала, а также заняться разработкой новых гибридов.

Кроме того, с 1 сентября 2018 года узбекским фермерам и предприятиям запрещено размещать в одной области более десяти, а в одном районе — более пяти районированных сортов зерновых культур. Сроки испытания сортов для одной культуры хлопчатника сократили до двух лет, для других сельскохозяйственных культур — до одного года.

Также в Узбекистане отменили требования об обязательной регистрации и внесении в Госреестр всех появляющихся культур. За экспортом семян зерновых колосовых и хлопка будут следить министерства, для продажи за границу других культур особое разрешение не требуется.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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