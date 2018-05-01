PASHA Bank снизил ставки по кредитам и депозитам

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский PASHA Bank снизил процентные ставки по долгосрочным кредитам и депозитам.

Об заявил во вторник на пресс-конференции председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов.

По его словам, это произошло благодаря снижению учетной ставки Центрального банка Азербайджана [ставка была снижена девятого апреля с 13 до 11 процентов].

"Если в начале 2017 года процентные ставки по кредитам составляли 18-20 процентов, то сейчас они составляют 14-16 процентов. Для депозитов они снизились с 12 процентов до семи-восьми процентов, - отметил Кязымов.

Как отметил Кязымов, другой причиной снижения ставок стало повышение объема безналичных операций.

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA – крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм, и в других направлениях бизнеса.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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