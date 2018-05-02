Азербайджан является ключевым звеном «Шелкового пути» - президент AEO Customs and Logistics (версия 2)

2 мая 2018 13:21 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Географическое положение Азербайджана позволяет ему стать крупным логистическим хабом между Европой и Азией, сказал в среду президент международной ассоциации AEO Customs and Logistics Антонио Льобет де Пабло на проходящей в Баку международной конференции Международной ассоциации авторизованных экономических операторов (AEO).

По словам Льобета де Пабло, испокон веков Азербайджан являлся ключевым пунктом на «Великом Шелковом пути» и продолжает оставаться таковым и в настоящее время.

«Испокон веков через Азербайджан проходили важнейшие маршруты «Великого Шелкового пути». Сегодня роль Азербайджана в международных грузоперевозках также велика. Географическое расположение Азербайджана и развитие им таких транспортных коридоров как «Север-Юг» и «Восток-Запад» позволят стране, превратится в крупный логистический центр между Европой и Азией», - сказал Льобет де Пабло.

В среду в Баку начала свою работу Международная конференция AEO. В рамках конференции, которая продлится до четвертого мая, принимают участие 150 представителей 25 стран мира.

В рамках конференции будут обсуждены такие вопросы, как перспективы «Шелкового пути», безопасная бизнес-среда и ее важнейшие элементы, создание безопасной цепочки обеспечения, перспективы пограничной безопасности в рамках «Шелкового пути», интермодальные перевозки и логистические перспективы в рамках коридора.

В рамках конференции также состоятся ежегодная ассамблея международной ассоциации AEO и семинар по технологии блокчейн. Конференция завершится подписанием "Плана деятельности" между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и AEO Customs and Logistics.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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Azernews Newspaper
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