Казахстанская делегация посетит промышленные предприятия Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Казахстанская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра, сопредседателем узбекско-казахстанской Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Аскаром Маминым прибудет в Ташкент 3 мая, сообщает в среду пресс-служба МИД Узбекистана.

Согласно информации, казахстанская делегация будет принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В программе визита встречи и переговоры в правительстве страны, посещение ряда промышленных предприятий.

Напомним, что накануне в Ташкент прибыла рабочая группа Казахстана по выработке предложений по взаимному увеличению товарооборота.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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