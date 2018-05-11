Корейские инвесторы заинтересованы в реализации новых проектов в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Корейские инвесторы заинтересованы в механизме государственно-частного партнерства (ГЧП) Казахстана. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций Казахстана сказал вице-президент Казахстанского центра ГЧП Айдос Кобетов, передают казахские СМИ.

Вице-президент Казахстанского центра ГЧП также отметил, что инвесторы из Республики Корея готовы принять участие в строительстве пяти медицинских объектов в Казахстане.

«Я ранее упоминал о сотрудничестве с государственным институтом развития индустрии и здравоохранения Республики Корея (KHIDI). Такое сотрудничество включает пять проектов в медицинской сфере. Южнокорейские инвесторы готовы построить две больницы в Алматы, две больницы в Караганде, а также создать Check-up-центры в Кызылорде. Срок реализации будет известен после заключения контракта ГЧП, когда будет известен окончательный список инвесторов», — сказал Кобетов.

Вице-президент Казахстанского центра ГЧП также подчеркнул, что внедрение механизма государственно-частного партнерства в Казахстане позволило обеспечить снижение нагрузки на бюджет на сумму порядка 90,6 миллиарда тенге, увеличить посещаемость медицинских учреждений более чем на 35,4 тысячу раз, улучшив условия для пациентов, а также построить новые детские сады и спортивно-оздоровительные комплексы.

Дополнительно на различных стадиях готовности находятся еще 779 проектов на общую сумму 1,7 триллиона тенге. Всего на данный момент зарегистрировано 215 договоров на общую сумму 782,5 миллиарда тенге.

Официальный курс на 11 апреля: 327.63 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Ali_Mustafayev

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