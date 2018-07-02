Орхан Мамедов: У Азербайджана имеется большой потенциал для развития малого и среднего бизнеса

БАКУ /Trend/ - В декабре 2017 года на основе подписанного Президентом Ильхамом Алиевым указа о совершенствовании управления в сфере малого и среднего бизнеса в Азербайджане было создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства.

Агентство было создано с целью обеспечения последовательности реформ, а также совершенствования системы регулирования предпринимательской деятельности и применения эффективной координации, повышения роли и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в экономике страны, соответствия системы управления этой сферы современным требованиям. Агентство как единая структура с особыми полномочиями будет посредством Домов малого и среднего бизнеса осуществлять организацию, координацию, оценку и регулирование услуг, оказываемых государственными органами и организациями в этой сфере.

Дома малого и среднего бизнеса будут оказывать ряд услуг, в том числе проведение тренингов, оказание консалтинговых, информационных, финансовых и других услуг.

На прошлой неделе соответствующим указом главы государства были утверждены устав Агентства, его структура и список оказываемых услуг в Домах МСБ.

Согласно указу, Агентство совместно с министерством труда и социальной защиты населения в течение двух месяцев должны создать единый реестр субъектов предпринимательства микро, малого и среднего бизнеса. До конца года должен быть также разработан проект закона "О развитии малого и среднего предпринимательства".

Подробно о выполнении задач, поставленных перед Агентством, в интервью Trend рассказал его исполнительный директор Орхан Мамедов.

О создании единого реестра субъектов микро, малого и среднего предпринимательства

Исполнительный директор Агентства сообщил, что создание данного реестра станет важным шагом в вопросе повышения адресности мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) и повышения эффективности регулирования.

Другим важным моментом, по словам Орхана Мамедова, является процесс создания единого электронного реестра услуг G2B (государство-бизнес): эта работа поручена Агентству указом главы государства.

"Деятельность реестра предусматривает выдачу официальных документов и оказание услуг, предоставляемых микро, малым и средним предприятиям со стороны центральных и местных исполнительных органов, государственных юридических лиц. Реестр позволит определить общее количество и направление услуг, оказываемых перечисленными структурами, собирать и систематизировать информацию об услугах, объединять информационные системы, используемые для предоставления услуг, а также идентифицировать одни и те же услуги и устранять повторы, проводить анализ, прогнозирование и мониторинг услуг. Реестр будет иметь большое значение с точки зрения предоставления информации и обеспечения доступности и прозрачности услуг, оказываемых предпринимателям", - сказал Мамедов.

Глава Агентства добавил, что до создания реестра свыше 100 услуг 35 организаций будут оказываться посредством домов МСБ.

О домах МСБ

Первый из Домов малого и среднего бизнеса в Азербайджане будет создан в Баку, сообщил Орхан Мамедов.

По словам исполнительного директора, в настоящее время Агентство проводит систематические меры в этом направлении.

"На начальном этапе планируется как можно скорее создать первый Дом МСБ в Баку, а на следующем этапе после определенного анализа сеть будет расширена. Следует отметить, что также началась работа по созданию портала "электронного дома МСБ", который будет предоставлять услуги на единой платформе в электронной форме", - сказал Мамедов.

Мамедов также отметил, что на Агентство в качестве уполномоченного органа возложена задача координации, оценки и регулировки деятельности государственных органов и организаций, оказывающих поддержку предпринимателям в Домах малого и среднего бизнеса, предоставляя им широкий спектр услуг.

"С одной стороны, будет проанализировано тесное сотрудничество с государственными органами, регулирующими деятельность предпринимателя. Следует отметить, что планируется создать постоянную Координационную группу при Агентстве, состоящую из представителей соответствующих правительственных учреждений, с тем, чтобы обеспечить эффективную координацию и оперативность сотрудничества между государственными учреждениями и Агентством в предоставлении услуг субъектам предпринимательства в домах МСБ. Эти координационные функции окажут положительное влияние на дальнейшее совершенствование политики развития МСП", - сказал Мамедов.

О создании в Азербайджане кластера МСП

Создание в Азербайджане кластера малого и среднего бизнеса поможет увеличить конкурентоспособность предприятий, действующих внутри данного кластера, отметил Мамедов.

"Кластеры - это модель, которая одновременно обеспечивает как конкуренцию, так и сотрудничество между субъектами малого и среднего бизнеса. Предприниматели, работающие в схожих областях внутри одного кластера, конкурируют и в то же время вместе развиваются. Работа в рамках такой системы дает конкурентное преимущество малым и средним предприятиям. С ее внедрением снижаются затраты на ведение предпринимательской деятельности, расширяются маркетинговые возможности, повышается производительность, увеличивается экспорт, улучшаются возможности исследований и разработок. Это приводит к выпуску новой продукции, созданию новых компаний, росту занятости, развитию регионов и улучшению услуг инфраструктуры", - отметил Мамедов.

По его словам, формирование кластеров поможет развитию ненефтяного сектора. Кроме того, глава агентства добавил, что приоритетом станет создание кластеров по каждому региону.

"Формирование кластеров имеет важное значение с точки зрения открытия новых рабочих мест в сфере промышленности, расширения промышленного производства в ненефтяном секторе, развития услуг, связанных с промышленностью, поддержки деятельности малого и среднего бизнеса в данной отрасли, улучшения инфраструктуры промышленности и социально-экономического развития регионов. Принимая во внимание внутренний потенциал и опыт регионов, нашим приоритетом является создание конкретных кластеров для каждого региона, представление новых продуктов и услуг на внутреннем и внешнем рынках и принятие важных мер по увеличению производства и экспорта в ненефтяном секторе", - сказал Мамедов.

О возможностях развития МСП в Азербайджане

В Азербайджане имеются большие возможности, для развития малого и среднего предпринимательства, отметил Орхан Мамедов.

«Потенциал для развития данной сферы в Азербайджане имеется большой. Для его реализации была принята «Стратегическая дорожная карта относительно производства потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства». В результате ее реализации до 2020 года долю МСП в ВВП страны планируется довести до 15 процентов, в структуре занятости – до 20 процентов, в ненефтяном экспорте – до 10 процентов», - сказал Мамедов.

Что касается долгосрочных показателей, то до 2025 года доля МСП в ВВП должна быть доведена до 35 процентов, в занятости – 40 процентов, в ненефтяном экспорте – 25 процентов, отметил глава Агентства

(Авторы: Илькин Шафиев, Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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