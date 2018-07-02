Азербайджанские экспортеры в 2018 году уже получили субсидии более чем на 2 млн манатов (ФОТО)

2 июля 2018 16:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала 2018 года азербайджанским экспортерам посредством механизма возврата части затрат при экспорте ненефтяной продукции было возращено 2,185 миллиона манатов.

Об этом в понедельник сказал исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на очередном заседании Клуба экспортеров.

При этом, по словам Абдуллаева, было экспортировано продукции на 29,495 миллиона долларов.

"Отрадно то, что это почти равно сумме экспортированной в рамках поощрения продукции за весь 2017 год. Всего же с начала действия механизма поощрения экспорта [конец 2016 года] предпринимателям было выплачено 5,3 миллиона манатов.

С первого марта 2016 года вступили в силу дополнительные меры по поощрению экспорта ненефтяной продукции, произведенной в Азербайджане. Указ, который будет действовать до 31 декабря 2020 года, подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно Указу, поощрение экспорта предусмотрено за счет средств государственного бюджета в зависимости от видов экспортируемой продукции, местных компонентов, используемых в производственном процессе, удельного веса ценности ненефтяной продукции, производимой на территории Азербайджана.

Базовая сумма выплат по поощрению экспорта составляет 3 процента от таможенной стоимости задекларированного экспортированного товара.

Документ о поощрении экспорта выдается министерством экономики в течение 10 дней с момента обращения предпринимателя. Получить документ смогут только представители частного сектора. Однако, механизмом экспортного поощрения не смогут воспользоваться таможенные посредники.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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