Alstom о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (Эксклюзив)

3 июля 2018 16:18 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Министр внешней торговли Финляндии посетит Азербайджан
Политика 17:29
Началась реализация проекта транспортировки азербайджанского газа в Черногорию (Эксклюзив)
Энергетика 15:30
У Туркменистана появился шанс подключиться к "Южному газовому коридору"
Энергетика 15:16
Alstom о проекте восстановления трамвайной сети Баку (Эксклюзив)
Бизнес 14:36
У Черногории и Азербайджана большой потенциал для расширения сотрудничества - министр (Эксклюзив)
Энергетика 14:14
Черногория приглашает Азербайджан инвестировать в альтернативную энергетику (Эксклюзив)
Энергетика 13:40
Иранский порт Чехбехар будет включен в проект "Север-Юг" (Эксклюзив)
Бизнес 08:02
В ООН при соорганизаторстве Азербайджана обсудили права лиц африканского происхождения
Политика 2 июля 21:00
В Турции и Швеции будет проведен анализ ДНК останков людей периода неолита, найденных в Азербайджане
Общество 2 июля 20:48
Болгарское ТВ испортило бархатный диван армянских «демократов»: обидится ли Ереван? (ВИДЕО)
Политика 2 июля 20:23
Крупнейший производитель электровозов Европы о переносе регионального центра в Баку (Эксклюзив)
Бизнес 2 июля 18:49
Формат Россия-Азербайджан-Турция-Иран - потенциально сильнейший в регионе - Савельев
Бизнес 2 июля 16:27
Новый представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев начал свою работу в Азербайджане
Политика 2 июля 16:07
ООН готова оказать помощь Азербайджану в достижении Целей устойчивого развития - Гулам Исхакзаи
Политика 2 июля 15:44
Армении пора выполнять решения международных организаций по Нагорному Карабаху - Савельев
Нагорно-карабахский конфликт 2 июля 13:10
Обнародованы сроки завершения бурения первой скважины на азербайджанском газовом месторождении "Абшерон"
Энергетика 2 июля 10:54
Новый глава МИД Грузии обсудит в Германии вопросы сотрудничества и интеграции в ЕС и НАТО
Грузия 2 июля 09:49
Швейцарская компания огласила сроки начала поставок в Азербайджан вагонов для пассажироперевозок по БТК (Эксклюзив)
Бизнес 1 июля 20:45