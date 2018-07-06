В июне в Турции вырос объем пассажироперевозок воздушным транспортом

6 июля 2018 11:23 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Увеличилось количество коммерческих полетов в Турции в мае 2018 года
Турция 5 июля 15:22
В Турции увеличилось количество внутренних и внешних авиарейсов
Бизнес 5 июля 14:17
В июне в Турции вырос объем грузоперевозок воздушным транспортом
Бизнес 5 июля 14:13
Протяженность линий метро в Стамбуле увеличат более чем на 500 км
Бизнес 3 июля 13:03
В логистическом центре Турции будут построены резервуары для нефтепродуктов
Энергетика 29 июня 17:40
Завершается строительство третьего аэропорта в Стамбуле - министерство
Бизнес 29 июня 15:53
Лента новостей
Путин выразил уверенность в укреплении союзничества Москвы и Астаны
Казахстан 12:22
Завершились широкомасштабные учения ВС Азербайджана
Политика 12:14
Ответные меры Китая на ввод пошлин США немедленно вступили в силу
Китай 12:10
В КНДР ожидают приезда Си Цзиньпина на годовщину основания страны
Другие страны 12:08
Российские ЗРК С-400 не направлены против членов НАТО - МИД Турции
Турция 12:03
Франция и партнеры выработают ответ на санкции США против Ирана
Европа 12:01
Санкции США в отношении Ирана неприемлемы - МИД Турции
Турция 11:59
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 11:57
При поддержке Kapital Bank прошел традиционный проект «Летний футбольный лагерь»
Бизнес 11:53