"Агробанк" привлечёт исламское финансирование для инвестпроектов

6 июля 2018 15:12 (UTC+04:00)

Акционерный коммерческий "Агробанк" подписал соглашение о привлечении исламского финансирования у Исламской корпорации по развитию частного сектора (ИКРЧС), передаёт в пятницу "Подробно.uz".

Сумма подписанного соглашения составила 10 миллионов долларов. Они будут выделяться для финансирования проектов сроком до 5 лет на условиях и принципах, не противоречащих шариату. Соглашение также предусматривает дальнейшее увеличение суммы в зависимости от успешного освоения уже выделенной.

Любой предприниматель может обратиться в банк и получить средства для реализации своих инвестиционных проектов за счет средств данного соглашения.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане в ближайшее время может быть создана инфраструктура исламского банковского дела и финансов. Это предусмотрено проектом постановления главы государства, разработанным Минфином. Главным партнером и финансовым донором узбекской стороны выступит Исламский банк развития.

Первый Исламского банка развития Узбекистана должен оказывать широкий спектр стандартных розничных услуг, включая экспортно-импортное финансирование, жилищное финансирование, финансирование коммерческой недвижимости, услуги по лизингу, страхованию, а также услуги на рынке ценных бумаг через структурные подразделения.

Также новый банк должен предоставлять структурированные сложные финансовые продукты, такие как инвестиции в венчурный капитал, а также в фонды прямых инвестиций и/или хеджирования рисков, рефинансировать банки республики в целях предоставления услуг через "исламские окна" для населения и субъектов предпринимательства.

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