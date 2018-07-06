Волгоградские предприниматели обсудят в Баку продвижение регионального экспорта на зарубежные рынки

6 июля 2018 23:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Волгоградская торгово-промышленная палата приглашает руководителей волгоградского бизнеса войти в состав делегации в Баку, сообщает VD TV.

Делегация формируется для развития прямых торгово-экономических связей между предпринимательским сообществом Волгоградской области и Республики Азербайджан.

В программе – встречи и переговоры предпринимателей Волгоградской области с потенциальными партнерами Азербайджана. Основная задача – инициирование внешнеэкономических сделок, продвижение регионального экспорта на зарубежные рынки и привлечение инвестиций в экономику региона. Поездка состоится с первого по восьмое сентября 2018 года.

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