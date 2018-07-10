Азербайджанский Unibank огласил объем прибыли по итогам II квартала

10 июля 2018 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Unibank завершил второй квартал 2018 года с прибылью около 15 миллионов манатов. Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, в настоящее время совокупный капитал Unibank составляет около 79 миллионов манатов.

Во втором квартале 2018 года в Unibank наблюдается значительное развитие во многих областях: кредитование и некредитные продукты, а также цифровое банковское обслуживание. Во втором квартале наблюдалось активное кредитование. По сравнению с началом года в этом квартале увеличилась выдача малых и средних бизнес-кредитов, микро- и наличных потребительских кредитов.

Unibank продолжает оставаться одним из самых надежных банков в стране. С начала года объем депозитов, размещенных в банке, увеличился. В настоящее время депозитный портфель банка превышает 246 миллионов манатов.

Банк внес значительный вклад в увеличение оборота безналичных платежей в стране, таким образом во втором квартале наблюдался значительный рост продажи дебетовых карт. По сравнению с концом прошлого года количество дебетовых карт увеличилось на 11 процентов.

Во втором квартале Unibank выпустил новый продукт UniMiles, который предоставляет клиентам возможность зарабатывать мили, совершая безналичные операции, и менять их на бесплатный билет от любой авиакомпании мира. Так как на местном рынке пластиковых карт не было аналогичного карточного продукта, Unibank реализовал и эту мечту клиентов.

Удовлетворенность клиентов остается одним из ключевых приоритетов в деятельности банка. Таким образом Unibank добился значительного роста клиентской базы, благодаря доступным и выгодным банковским продуктам и услугам. В первой половине этого года количество клиентов банка увеличилось почти до миллиона.

Unibank, поставив перед собой цель стать самым инновационным банком в стране, также добился высоких результатов в цифровом банковском секторе во втором квартале этого года. Unibank Mobile - самое часто загружаемое в стране мобильное банковское приложение, получило Национальную интернет-награду Азербайджана - NETTY 2018, как лучшее мобильное приложение 2018 года.

Всегда отличающийся своими проектами корпоративной социальной ответственности, Unibank и в этом квартале продолжил ряд интересных проектов с Национальной Паралимпийской командой по пулевой стрельбе.

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