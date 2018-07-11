Международные организации готовы оказать поддержку малому бизнесу Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Международные организации готовы оказать поддержку созданию новых выгодных условий для малого бизнеса в Азербайджане. Об этом в среду журналистам сказал глава секции анализа Информационно-коммуникационных технологий Конференции ООН по торговле и развитию Турбьерн Фредрикссон в кулуарах конференции на тему "Электронная торговля в Азербайджане: текущее положение и перспективы развития" в Баку.

“Сегодня мы примем участие в конференции, представляющей немалое значение для развития торговли в Азербайджане. Мировая экономика очень быстро меняется в наши дни благодаря цифровизации и увеличивающемуся объему онлайн транзакций, способствующих развитию электронной торговли. Этот процесс оказывает положительное влияние на экономику многих стран, но также одновременно является нелегким по реализации”, - сказал Фредрикссон.

Участниками конференции являются представители таких международных организаций как Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Международный торговый центр, Европейского союза и другие.

На конференции будет обсуждено предоставление новых возможностей для малого бизнеса в Азербайджане, таких как выход на новые рынки и сотрудничество с новыми партнерами.

По словам Фредрикссон для поддержки малого бизнеса также понадобится значительная помощь правительства Азербайджана в виде изменений в политику таможни, регулирование выплат и создание необходимой инфраструктуры.

“ООН всегда готова поддерживать Азербайджан, а в некоторых вопросах и учиться у Азербайджана. Я не сомневаюсь, что семинар, в котором мы сегодня участвуем, положительно повлияет на дальнейшее принятие решений по развитию торговли, а также в целом послужит укреплению сотрудничества Азербайджана с международными организациями”, - сказал Фредрикссон.

(Авторы: Гусейн Велиев, Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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