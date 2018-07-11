Сахиль Бабаев: Азербайджан заинтересован в создании частных пенсионных фондов

БАКУ /Trend/ - Создание в Азербайджане частных пенсионных фондов является темой, стоящей на повестке дня, сказал в среду журналистам министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, для это нет никаких ограничений.

"Это комплексный вопрос и его невозможно решить краткосрочным анализом. Необходимо тщательно проанализировать данный процесс, что требует длительного времени", - сказал Бабаев.

Министр отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии частного пенсионной деятельности и готов выслушать предложения частного сектора.

"Создание частных пенсионных фондов и развитие их деятельности поддержит в свою очередь развитие частного сектора в целом. Сегодня в Азербайджане уже действует накопительное страхование жизни, которое можно рассматривать как альтернативу частным пенсионным фондам", - сказал министр.

Негосударственные пенсионные фонды - это структуры, которые осуществляют оборот средств соцстрахования, назначение и выплату пенсий. В отличие от государственных пенсионных фондов, частный пенсионный фонд является базой, созданной для накопления пенсий за счет собственного дохода населения.

В основном эти фонды организуют оборот средств соцстрахования, выплачиваемых гражданами, получая от этого дополнительные средства, а потом за счет этих средств повышают пенсионное обеспечение. Посредством этих фондов многим странам удалось повысить пенсионное обеспечение. Частные пенсионные фонды функционируют в Германии, Великобритании, Ирландии, Турции и других странах.

(Авторы: Заур Мустафаев, Анвар Мамедов)

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