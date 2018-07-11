Сахиль Бабаев: Азербайджан заинтересован в создании частных пенсионных фондов

11 июля 2018 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Создание в Азербайджане частных пенсионных фондов является темой, стоящей на повестке дня, сказал в среду журналистам министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, для это нет никаких ограничений.

"Это комплексный вопрос и его невозможно решить краткосрочным анализом. Необходимо тщательно проанализировать данный процесс, что требует длительного времени", - сказал Бабаев.

Министр отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии частного пенсионной деятельности и готов выслушать предложения частного сектора.

"Создание частных пенсионных фондов и развитие их деятельности поддержит в свою очередь развитие частного сектора в целом. Сегодня в Азербайджане уже действует накопительное страхование жизни, которое можно рассматривать как альтернативу частным пенсионным фондам", - сказал министр.

Негосударственные пенсионные фонды - это структуры, которые осуществляют оборот средств соцстрахования, назначение и выплату пенсий. В отличие от государственных пенсионных фондов, частный пенсионный фонд является базой, созданной для накопления пенсий за счет собственного дохода населения.

В основном эти фонды организуют оборот средств соцстрахования, выплачиваемых гражданами, получая от этого дополнительные средства, а потом за счет этих средств повышают пенсионное обеспечение. Посредством этих фондов многим странам удалось повысить пенсионное обеспечение. Частные пенсионные фонды функционируют в Германии, Великобритании, Ирландии, Турции и других странах.

(Авторы: Заур Мустафаев, Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане необходимо внедрять новые программы в сфере занятости - министр
Экономика 3 июля 17:03
В Азербайджане создается единый портал в сфере занятости
Экономика 3 июля 16:21
В Азербайджане будет усилено внимание к самозанятости молодежи - министр (ФОТО)
Общество 16 июня 13:36
Азербайджан продолжит борьбу с неформальной занятостью - министр (ФОТО)
Бизнес 21 мая 10:29
В Азербайджане в Центре реабилитации инвалидов создается цех по изготовлению протезов
Общество 19 мая 16:29
В минтруда Азербайджана новые назначения
Бизнес 11 мая 13:08
Лента новостей
Стали известны подробности приостановления лицензии крупной страховой компании Узбекистана
Бизнес 15:11
Певица Нюша после выступления в Баку уйдет со сцены (ФОТО)
Звёздный мир 15:05
В Баку переносятся автобусные остановки (ФОТО)
Общество 15:04
Нетаньяху назвал предстоящую встречу с Путиным очень важной для безопасности Израиля
Израиль 15:03
Рост цен на автогаз в Украине не затронул заправочные станции SOCAR
Энергетика 15:02
В Узбекистане предложено создать агентство по защите прав потребителей
Бизнес 14:57
ЕС и Азербайджан определили приоритеты партнерства
Политика 14:15
Солнце и море: Юлия Ковальчук отдохнет в Баку (ВИДЕО)
Звёздный мир 14:12
Имущество задержанного в Турции Аднана Октара конфисковано
Турция 14:07