Штаб-квартира транспортного коридора «Север-Юг» может быть перенесена в Азербайджан (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Штаб-квартира транспортного коридора «Север-Юг», которая в настоящее время располагается в Иране, может быть перенесена в Азербайджан.

Об этом Trend сказал национальный секретарь программы сотрудничества в области транспорта (TRACECA) по Азербайджану Акиф Мустафаев.

«Санкции являются огромным препятствием для развития железнодорожной инфраструктуры Ирана. Многие компании, заключившие миллиардные соглашения в Иране на строительство железнодорожных сетей Ирана, покидают страну. Иран же, в свою очередь, является важным участником транспортного коридора «Север-Юг», и, во многом, от железнодорожной инфраструктуры страны зависит дальнейшее развитие коридора», - сказал Мустафаев.

Национальный секретарь отметил, что Азербайджан предоставил Ирану кредит в 500 миллионов долларов для строительства железнодорожного участка Решт-Астара [является частью транспортного коридора "Север-Юг"]. Следующим шагом в этом направлении является модернизация железнодорожной инфраструктуры от Решта до порта Бендер-Аббас на территории Ирана, что осложнилось после новой волны санкций США.

«Несмотря на проблемы из-за санкций, железная дорога от Решта до порта Бендер-Аббас должна быть построена для полноценного осуществления транспортировки грузов по коридорам TRACECA и «Север-Юг». Ввиду сложившейся ситуации, мы хотели бы, перенести штаб-квартиру коридора «Север-Юг» в Баку, для увеличения эффективности коридора. У Баку хорошие отношения, как с США, так и с Россией, а также с другими странами региона», - сказал Мустафаев.

Национальный секретарь подчеркнул, что в рамках TRACECA в последние годы было реализовано 176 проектов, и что у штаб-квартиры TRACECA в Баку имеется достаточный опыт для реализации крупных проектов, что является благоприятной почвой для переноса управления «Север-Юг» на базу офиса TRACECA.

По мнению Мустафаева, сосредоточение центров двух транспортных коридоров, связанных между собой «Север-Юг» и TRACECA, может положительно повлиять на увеличение объема грузопотока в этих направлениях.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору "Север-Юг" планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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