Азербайджан перейдет на режим плавающего курса маната в 2020 году

17 июля 2018 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полный переход на режим плавающего курса маната в Азербайджане планируется осуществить в 2020 году, следует из отчета о ходе реализации мер, отраженных в “Стратегической дорожной карте по перспективам национальной экономики” за 2017 год.

Как отмечается, перед полным переходом на режим плавающего курса Центральный банк совместно с Палатой надзора над финансовыми рынками, министерствами финансов и экономики должен подготовить план мероприятий для замены импортных товаров в потребительской корзине на местную продукцию. Уже после этого будет определен период в течение, которого курс маната перейдет на полностью плавающий режим.

Отметим, что ранее, согласно самой “Стратегической дорожной карте по перспективам национальной экономики”, полностью перейти на режим плавающего курса планировалось в 2017 году. В настоящее время в Азербайджане действует регулируемый плавающий курс маната, установленный 21 декабря 2017 года.

Официальный курс на 17 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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