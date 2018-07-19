В Узбекистане запущена услуга электронной заявки на получение ИНН

БАКУ /Trend/ - На Едином портале интерактивных государственных услуг Узбекистана (ЕПИГУ) теперь стало возможно получить или заменить индивидуальный номер налогоплательщика для физических лиц, сообщает "Подробно.uz" со ссылкой на Министерство информационных и коммуникационных технологий Узбекистана.

"Данная услуга позволяет пользователям, не посещая органы налогового комитета, подать заявку на получение нового идентификационного номера налогоплательщика или заменить данные за короткий срок", – отметили в министерстве.

Теперь при смене фамилии или личных паспортных данных гражданам Узбекистана не обязательно посещать органы налогового комитета для внесения изменений в действующий ИНН. Это можно сделать, не выходя из дома посредством ЕПИГУ или посетив ближайший офис Центра государственных услуг.

Для постановки на учет в органах государственной налоговой службы с присвоением идентификационного номера налогоплательщика или внесения изменений в учетные данные пользователь физическое лицо выбирает необходимую опцию (постановка на учет или изменение учетных данных), заполняет электронную форму заявления, прикрепляет сканированную копию паспорта, после чего отправляет электронное заявление в государственную налоговую инспекцию по основному месту жительства.

В течение одного дня с момента подачи заявки физическое лицо получает удостоверение о постановке на учет в органах государственной налоговой службы на электронную почту, указанную в заявлении

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