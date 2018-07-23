В Кызылординской области запущена онлайн-агробиржа

23 июля 2018 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Кызылординской области Казахстана запущен интернет-ресурс «Агробиржа», где можно в режиме онлайн приобрести, реализовать или обменять сельскохозяйственную продукцию, семена, сельскохозяйственную технику, удобрения, химикаты и услуги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного акимата.

По словам начальника управления сельского хозяйства Кызылординской области Бахыта Жаханова, «Агробиржа» будет способствовать расширению рынков сбыта, установлению прямых контактов между покупателем и продавцом, увеличению экспортных операций.

«Зачастую товаропроизводители не имеют прямого доступа на рынки сбыта, и неопределенность по поводу того, куда, кому и по какой цене продавать произведенный товар является одной из нерешенных проблем не только в регионе, но и в республике. Ни для кого ни секрет, что один из факторов удорожания продовольственных товаров - большое количество посредников. По оценкам экспертов, на их долю приходятся от 65 до 85 процентов добавочной стоимости. Это приводит к искаженному ценообразованию и необоснованному завышению цен, причем сами товаропроизводители получают минимальную прибыль. В этих целях мы и создали электронную площадку по торговле сельхозпродукцией», - сказал он.

В сообщении акимата отмечается, что работа над улучшением интернет-ресурса продолжается, и в скором времени будет запущено мобильное приложение агробиржи.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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