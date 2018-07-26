По итогам второго квартала активы Bank Respublika увеличились на 16%

26 июля 2018 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika опубликовал отчеты по финансовым показателям за второй квартал 2018 года. Согласно отчетности, банк и во втором квартале продолжил динамично развиваться по всем направлениям.

На первое июля 2018 года активы банка достигли около 860 миллионов манатов, что на 16,4 процента больше показателя первого квартала. По итогам второго квартала чистая прибыль банка увеличилась и достигла 638 тысячи манатов.

За время отчетного периода, по сравнению с первым кварталом текущего года депозитный портфель банка увеличился на 23,2 процента, а кредитный портфель вырос на 13 процентов.

«Успешные итоги второго квартала это результат поэтапной реализации стратегии развития банка на этот год. Эти результаты позволят нам максимально обеспечивать финансовые потребности наших клиентов и еще более укрепить позицию банка, как одного из ведущих финансовых учреждений страны» - прокомментировал председатель правления Bank Respublika Асеф Намазов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице в Facebook банка или позвонив по номеру 144.

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