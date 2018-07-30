В Ташкенте будет создан очередной «городок» на полмиллиарда долларов

БАКУ /Trend/ - Компания SF Global реализует в столице Узбекистана проект Sky City («Небесный город») стоимостью 500 миллионов долларов, говорится в сообщении городской администрации Ташкента.

Проект был одобрен и.о. главы столичной администрации Джахонгиром Артыкходжаевым.

В рамках проекта SF Global намерена построить комплекс современных зданий высотой 30−40 этажей, включая гостиницу, офисные и жилые комплексы.

Ожидается, что строительство начнется через пять месяцев.

Отметим, что в рамках встречи и.о. главы столичной администрации с инвесторами были презентованы в общей сложности 62 проекта стоимостью 591 миллион долларов, из которых 173 миллиона долларов являются прямыми иностранными инвестициями.

Проекты предусматривают строительство жилых комплексов, социальных и производственных объектов, а также торгово-развлекательных комплексов.

Ранее сообщалось, что в столице Узбекистана в ближайшие годы будут построены три развлекательных кластера различной направленности в рамках реализации проекта «Три города».

Новые кластеры получили название «Этногород» (реализацию курирует вице-премьер Азиз Абдухакимов), «Киногород» (вице-премьер Алишер Султанов) и «Город народной дипломатии» (вице-премьер Сухроб Холмурадов).

Общая стоимость проектов превысит 100 миллионов долларов, в реализации будут задействованы ведущие международные компании – немецкая R.I.D. GmbH, ASTEM\Stelwert Investments Private Equity Fund (США и Украина), «Этномир» (Россия), Royal Orbit Holding Group EEC (ОАЭ), Sinefekt Post Produksiyon Hizmetleri A.S. (Турция), Whiteco Harvest Investments (Кипр).

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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