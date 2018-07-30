AtaBank открыл новое отделение "Самур" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Гусарском районе начало функционировать новое отделение AtaBank «Самур», сообщает банк в понедельник.

Находящееся вблизи КПП «Самур», отделение предлагает все виды банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам. В новом отделении клиенты могут воспользоваться всеми видами банковских услуг, в числе которых расчетно-кассовые операции, прием депозитов, срочные денежные переводы, обмен валют, оплата коммунальных услуг, консультирование по расширению бизнеса и т.д.

Первый заместитель председателя правления AtaBank Этибар Бабашлы сказал по этому поводу: «Целью открытия стратегически важного для нас Самурского филиала именно в этом регионе заключается в том, чтобы иметь возможность обслуживать как иностранных гостей, так и наших сограждан. ОАО "AtaBank" всегда думает об удобстве своих клиентов, и с открытием этого филиала наш банк создал все условия для быстрого и удобного использования банковскими услугами как для приезжающих, так и для уезжающих за рубеж».

Функционирующий с 1993 года ОАО «AtaBank» является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

Подробнее о продуктах и услугах банка можно узнать, позвонив по номеру 136 и на интернет странице банка www.atabank.com

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