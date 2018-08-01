В Узбекистан из-за рубежа было переведено более $2 млрд

1 августа 2018 16:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2018 года в Узбекистан было осуществлено денежных переводов на сумму 2,3 миллиарда долларов, сообщили в Центральном банке Узбекистана.

В отчете Центрального банка «Обзор денежно-кредитной политики» отмечается, что денежные переводы физических лиц в январе-июне 2018 года выросли на 14 процентов.

Напомним, что в первом квартале 2018 года физические лица перевели в Узбекистан денежные средства на сумму в 949,4 миллиона долларов.

При этом Узбекистан лидировал среди стран СНГ по объему денежных переводов из России. За первые три месяца этого года физические лица перевели из России в Узбекистан 726 миллионов долларов при средней сумме перевода в 314 долларов.

Ранее также сообщалось, что в Узбекистане появилась возможность осуществлять денежные переводы посредством популярных российских систем напрямую на пластиковые карты.

Согласно информации, единый общереспубликанский процессинговый центр Узбекистана UzCard запустил услугу переводов средств с электронных кошельков Qiwi и через платёжную систему CONTACT в Узбекистан.

Отправленные денежные переводы напрямую попадают на пластиковые карты UzCard.

Лимит перевода составляет 500 долларов. Отправитель переводов оплачивает комиссию до двух процентов от суммы перевода.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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