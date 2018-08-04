Шавкат Мирзиёев поручил создать в Узбекистане современные деловые центры

БАКУ /Trend/ - В столице Узбекистана и регионах страны появятся деловые центры Business City, передают узбекистанские СМИ со ссылкой на постановление президента Шавката Мирзиёева «О мерах по созданию современных деловых центров Business City на территориях республики».

Центры создаются в целях дальнейшего улучшения архитектурного облика и благоустройства городов, повышения привлекательности для инвесторов, строительства современных зданий на основных маршрутах туристов и создания удобства для жителей.

Глава государства поручил создать дирекцию по строительству и эксплуатации объектов на территории Business City.

В постановлении говорится, что проекты деловых центров будут разрабатывать ведущие отечественные и зарубежные проектировщики. Проекты будут осуществлять за счёт инвесторов, пожертвований, кредитов и других источников.

При строительстве бизнес-центров Business City будут использоваться энергосберегающие технологии.

В документе отмечается, что до 1 января 2019 года будут приняты решения о создании центров в ряде районов и городов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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