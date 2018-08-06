Депозитный аукцион ЦБА: Спрос в 2,7 раза превысил предложение

6 августа 2018 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в понедельник принял у банков 350 миллионов манатов на депозитном аукционе, говорится в сообщении ЦБА.

Согласно информации, спрос на аукционе составил 943,8 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 8,01 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на шестого августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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