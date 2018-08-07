Биткоин торгуется ниже семи тысяч долларов

Криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник торгуется ниже 7 тысяч долларов, продолжая постепенно терять в цене, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.01 мск биткоин дешевел на 1,67% — до 6,974 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин терял 1,71%, достигая 6,952 тысячи долларов.

В минусе торгуются и другие криптовалюты: Ethereum дешевеет на 1,13% — до 406,82 доллара, Ripple — на 4,81%, до 0,4095 доллара, Bitcoin Cash — на 2,02%, до 693,63 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 251,86 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 47,6% всего рынка криптовалют.

В последний раз курс биткоина опускался ниже 7 тысяч долларов 17 июля.

"Я думаю, люди обеспокоены тем, что она (криптовалюта) может снова опуститься до 6 тысяч долларов и никогда не выбраться из этих "медвежьих" рынков", — сказал аналитик Том Ли (Tom Lee) телеканалу CNBC. Однако, по его мнению, снижение котировок до текущего уровня не означает, что биткоин "сломлен". Аналитик считает, что рост доли биткоина на крипторынке является признаком его восстановления.

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