Таможня Азербайджана усиливает сотрудничество с МСП (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса страны в среду подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

Документ подписали председатель ГТК Сафар Мехтиев и председатель правления Агентства Орхан Мамедов.

По словам главы ГТК Сафара Мехтиева, меморандум подразумевает развитие сотрудничества между таможенными органами и субъектами МСП для усиления развития последних.

"ГТК Азербайджана готов совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса помогать субъектам МСП в их экспортно-импортных операциях. В рамках меморандума будут определены дальнейшие направления сотрудничества между двумя структурами, совершенствование нашей деятельности в рамках домов малого и среднего бизнеса и прочие шаги. Нашей целью является поддержать развитие субъектов малого и среднего бизнеса в стране", - сказал Мехтиев.

В свою очередь председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что подписанный документ направлен на развитие как малого и среднего бизнеса, так и деятельности таможенных структур.

"В рамках внешнеторговых операций субъектов МСП необходимо дальнейшее повышение оперативности и прозрачности оказываемых им услуг. Также необходимо повышение грамотности субъектов МСП в таможенной сфере. Считаю, что реализация положений данного меморандума позволит им получать более качественные услуги за меньший отрезок времени, что в свою очередь повысит долю МСП в экспорте", - сказал Мамедов.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана было создано на основе подписанного главой государства в декабре 2017 года указа о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, по стране будут созданы дома малого и среднего бизнеса, которые будут подконтрольны Агентству по развитию малого и среднего бизнеса.

Дома малого и среднего бизнеса будут оказывать ряд услуг, в том числе проведение тренингов, оказание консалтинговых, информационных, финансовых и других услуг.

(Автор: Анвар Мамедов)

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