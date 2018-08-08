В Азербайджане отсутствуют предпосылки для колебаний курса маната - эксперт

8 августа 2018 19:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на сегодняшний день отсутствуют предпосылки для колебаний курса маната, сказал Trend эксперт-экономист, доктор экономических наук Муслим Ибрагимов.

«Отсутствие за последнее время значительных колебаний курса маната, достаточно низкая долларизованность экономики, положительная динамика счета текущих операций платежного баланса – все эти факторы позволяют говорить о том, что в Азербайджане сохранится стабильность курса национальной валюты. Можно сказать, что сегодня манат находится на нужном уровне. Выросло доверие граждан к национальной валюте. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря своевременным действиям государства, в частности в области монетарной политики», - сказал Ибрагимов.

Эксперт добавил, что сегодня стабильный курс маната соответствует проводимой государством экономической политике.

«Государство поставило задачу обеспечить стабильный экономический рост. Для этой цели реализуются стратегические дорожные карты. В этой связи приемлемо иметь стабильный курс валюты. Для обеспечения данной цели государство использует все необходимые инструменты» - сказал Муслимов.

Отметим, что международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Fitch прогнозировали стабильный курс азербайджанского маната в среднесрочной перспективе.

Также российское рейтинговое агентство АКРА в своем отчете по Азербайджану прогнозировало, что среднегодовой курс азербайджанского маната по отношению к доллару укрепится до 1,67 маната в 2022 году. В документе отмечается, что курс национальной валюты сохранится на стабильном уровне, колеблясь в пределах 1,72 - 1,67 маната в период с 2018-го по 2022 год.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана с начала года манат укрепился к доллару, евро, российскому рублю и турецкой лире.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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