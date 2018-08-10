Курс биткоина начал расти после падения

Криптовалюта биткоин (bitcoin) прекратила падение, продолжавшееся более недели, и пытается возобновить тенденцию к росту, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.17 мск биткоин дорожал на 1,71% - до 6,467 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 1,81%, достигая 6,465 тысячи долларов.

Другие криптовалюты торгуются разнонаправленно: Ethereum терял 0,55% стоимости, достигая 361,59 доллара, Ripple дешевел на 3,31% - до 0,3413 доллара, Bitcoin Cash - дорожал на 1,44%, до 605,76 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 227,28 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 48,9% всего рынка криптовалют.

Биткоин 31 июля опустился ниже отметки в 8 тысяч долларов, начав нисходящий тренд. Падение стоимости криптовалюты усилилось после новостей о том, что власти США отложили решение по запуску криптовалютного биржевого инвестиционного фонда (ETF). Минимального показателя с середины июля он достиг в среду, 8 августа, около отметки 6,3 тысячи долларов.

В июне американская инвесткомпания VanEck совместно с разработчиком криптопродуктов для рынка капитала SolidX подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на запуск биржевого криптофонда под названием VanEck SolidX Bitcoin Trust. Вопрос должен был решиться к 10 августа, однако в ночь на среду SEC отложила принятие решения на 45 дней - до 30 сентября. Как говорится в заявлении регулятора, экспертам нужно дополнительное время для рассмотрения заявки.

"Рынок пытается восстановиться, но ему все еще не хватает мощности объемов торговли. Если первая валюта не сможет вырасти выше уровня в 7 тысяч долларов, то можно будет ожидать и дальнейшего падения ее стоимости", - комментирует РИА Новости ситуацию PR-директор Tugush Blockchain Capital Тимофей Фортунатов. На данном этапе эксперт ожидает, что биткоин будет торговаться в диапазоне 6,4-6,8 тысячи долларов.

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