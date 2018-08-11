Госагентство об участии азербайджанских СК в проекте обязательного медстрахования (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) в рамках пилотного проекта не рассматривает непосредственное участие частных страховых компаний в проекте ОМС.

Об этом в интервью Trend сказал глава департамента медицинского страхования Госагентства Вугар Гурбанов.

По его словам, это связано с тем, что система ОМС основана на принципах общественной солидарности и социальной справедливости.

"Система ОМС основана на принципах солидарности, социальной справедливости, когда обеспеченные несут расходы за малоимущих, а здоровые – за больных. Этот принцип взаимопомощи имеет огромное значение. По сути, ОМС является гарантией оказания медицинской помощи как объекта социальных прав граждан. Ведь цель медицинского страхования состоит в том, чтобы гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение медицинской помощи. Главная задача ОМС - создание условий для обеспечения доступности и качества оказываемой медицинской помощи. В этом существенное отличие Государственного агентства обязательного медицинского страхования от частных страховых компаний, которые рассматривают предоставление медицинских услуг в рамках страховки с точки зрения получения прибыли. Поэтому на сегодняшний день участие частных страховых компаний в рамках пилотного проекта ОМС не рассматривается", - сказал Гурбанов.

Глава департамента, отметил, что в будущем страховые компании могут оказывать дополнительные платные услуги по проекту ОМС, что активно применяется во всем мире.

"Страховые компании не должны думать о том, что применение ОМС сузит рынок медицинского страхования либо ограничит участие частных страховых компаний в предоставлении медицинских услуг. Напротив, ОМС будет осуществляться в каждой деревне, что благоприятно скажется на формировании у населения страховой культуры. К тому же у частных страховых компаний будет возможность подготовить страховое обеспечение для услуг, не входящих в базовый пакет услуг ОМС, и продавать его населению", - сказал Гурбанов.

В базовый пакет обязательного медицинского страхования в Азербайджане включено более 1800 медицинских услуг – обследование, лечение, диагностические процедуры, хирургические операции и другие услуги.

Лечение некоторых болезней, которое осуществляется за счет государственных программ, не вошло в базовый пакет ОМС, но в будущем также планируется их включение в базовый пакет.

Госагентство по обязательному медстрахованию начало функционировать в феврале 2016 года. С конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который в настоящее время охватывает город Мингячевир, а также Евлахский и Агдашский районы республики.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.