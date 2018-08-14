Сильные дожди в Азербайджане не нанесли серьезного ущерба плантациям табака

БАКУ /Trend/ - Сильные ливневые дожди на северо-западе Азербайджана не нанесли серьезного ущерба плантациям табака на этой территории, сказал во вторник Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров табачной продукции Тельман Хасратов.

По его словам, большинство плантаций было затоплено не сильно, что, наоборот, полезно для табака.

"Мы сейчас находимся в зоне, где прошли дожди, и проводим осмотр плантаций. Большинство плантаций, которые мы уже осмотрели, пострадали не сильно. Но мы еще не посетили плантации, расположенные выше и ближе к горам, а там дожди были сильнее. Главное, чтобы плантации не остались полностью под водой - это уже вредно для табака", - отметил Хасратов.

В целом, по словам главы ассоциации, производство табака в текущем году должно значительно вырасти.

"Урожайность в текущем году высокая. Фермеры даже недовольны недостаточным количеством приемных пунктов. Так что производство сухого табака и табачной продукции в текущем году должно увеличиться", - сказал Хасратов.

Ранее Хасратов в беседе с Trend отметил, что до конца 2018 года объемы производства табака в Азербайджане могут увеличиться на 30 процентов.

“Сбор табака начался относительно недавно, но мы уже ожидаем ощутимого роста в производстве к концу 2018 года. В настоящее время наибольшие объемы производства табака сосредоточены в Балакане, Шеки, Исмаиллы, Габале, Лерике и Масаллы”, - сказал Хасратов.

Напомним, что в результате проливных дождей, прошедших ночью и утром 10-11 августа в северо-западных районах Азербайджана, поднялся уровень воды в реке Тала на территории сел Хойтала и Вохтала Загатальского района и реке Катех в селе Икитала Балакенского района.

Дождевые воды затопили открытые территории, ведущие в села автомобильные дороги, некоторые приусадебные участки.

Отметим, что, по данным Государственного комитета по статистике, в первом полугодии 2018 года в Азербайджане с территории в 3,4 тысячи гектаров было собрано 975,1 тонны табака, что в 8,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В отчетный период в стране было произведено табачной продукции на 20,48 миллиона манатов, что в 3,4 раза превышает показатель первого полугодия 2017 года.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.