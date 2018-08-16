Цены на карты растаяли! Скидки от Azer Turk Bank до 90%!

16 августа 2018 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ -Государственный Azer Turk Bank, постоянно заботящийся о благополучии и удобстве клиентов, продолжает проводить скидочные кампании на различные банковские продукты и услуги.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, очередная кампания под названием «Цены на карты растаяли!» предоставляет скидки до 90% на приобретение платежных карт. Таким образом, с 15 августа по 15 сентября клиенты смогут приобрести карту Visa Electron, тарифная стоимость которой равна 10 манатам, за 1 манат, а карту Visa Classic, стоимость которой составляет 15 манатов, за 3 маната.

Для этого достаточно обратиться в любой пункт обслуживания банка и предъявить свое удостоверение личности, или оформить онлайн заказ на сайте http://ru.azerturkbank.az/online/card/. Заказы исполняются в течение трех дней.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az , корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945, или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.

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