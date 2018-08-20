Unibank проводит кредитную кампанию в честь праздника Гурбан

БАКУ /Trend/ - Unibank объявил о начале акции в связи с праздником Гурбан в Азербайджане, сообщает банк в понедельник.

"Unibank поздравляет всех с Гурбан байрамы и желает вашим семьям счастья и изобилия. В честь праздника Unibank проводит трехдневную акцию наличного потребительского кредита для всех с нулевой комиссией. Не важно, кто вы – военный, учитель, врач или пенсионер – вне зависимости от вашей сферы деятельности, все у кого есть официальный доход, могут обратиться в филиалы банка 21, 24 и 25 августа и получить наличный кредит до 20 000 манатов без комиссии", - говорится в сообщении банка.

Теперь получение кредита в Unibank дает вам особые преимущества:

- 0% комиссии;

- нет взноса за страхование;

- не требуется поручитель;

- возможность выбирать дату оплаты кредита;

- кредит до 20 000 манатов всем, у кого есть официальный доход;

- максимальный срок кредита - до 48 месяцев;

- минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манатов;

- оформление кредита за короткий промежуток времени;

Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

- написав на whatsapp по номеру 050 778 8117;

- позвонив в Информационный центр по номеру 117;

- обратившись онлайн с помощью Unibank Mobile или через сайт (http://go.unibank.az/2FcSiNh).

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни без обеденного перерыва с 09:00 до 17:00. Также нижеследующие филиалы Unibank оказывают услуги клиентам и в субботу с 10:00 до 14:00 :

Абшеронские филиалы: 15-ый филиал (рядом с парком им. С.Вургуна); 14-ый филиал (т.н. Бешмертебе); 13-ый филиал (“Иншаатчылар”); 9-ый филиал (ASAN 1 Kommunal); “Гянджлик”; “Нариманов”; “Аджеми”; “Нефтчиляр”; 10-ый филиал (“Ахмедлы”); 19-ый филиал (“Бакиханов”); 17-ый филиал (“Сахиль”); “Мярдякан”, “Хырдалан”; “Сумгайыт”.

Региональные филиалы: “Гянджа”; “Барда”; “Кяпяз”; “Мингячевир”; “Товуз”; “Губа”; ”Шамкир”; “Шеки”.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank.az).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.