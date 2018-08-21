Оборот биржевых сделок в Азербайджане вырос более чем вдвое

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июле 2018 года составил свыше 13 миллиардов манатов, что в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода 2017 года, сообщает во вторник БФБ.

Согласно сообщению, объем рынка государственных ценных бумаг составил 6,58 миллиарда манатов (рост за год в 4,1 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,01 миллиарда манатов (снижение на 12,2 процента), а объем рынка производных инструментов – 5,42 миллиарда манатов (рост в 2,1 раза).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка Январь-июль 2018 года Январь-июль 2017 года Объем сделок AZN Количество сделок Объем сделок AZN Количество сделок I. Рынок государственных ценных бумаг 6 577 612 770 ,36 919 1 609 914 321 ,03 404 Гособлигации минфина 556 425 453 ,67 344 387 154 563 ,07 250 первичное размещение 453 162 160 ,16 192 353 541 374 ,75 196 вторичный рынок 103 263 293 ,51 152 33 613 188 ,32 54 Ноты ЦБА 6 021 187 316 ,69 575 1 222 759 757 ,96 154 первичное размещение 6 021 187 316 ,69 575 1 222 759 757 ,96 154 вторичный рынок - - - - II. Рынок акций 102 601 914 ,03 977 667 631 911 ,10 849 первичное размещение 60 200 000 ,00 3 649 121 094 ,93 6 вторичный рынок 42 401 914 ,03 974 18 510 816 ,17 843 III. Рынок долговых инструментов 405 301 600 ,54 594 470 482 898 ,39 488 Ипотечные облигации (первичное размещение) 115 446 247 ,46 19 150 577 849 ,50 20 Ипотечные облигации (вторичное размещение) 213 170 442 ,28 28 180 914 972 ,57 24 Другие корпоративные облигации (первичное размещение) 5 000 000 ,00 11 - - Другие корпоративные облигации (вторичный рынок) 71 684 910 ,80 536 138 990 076 ,32 444 в том числе с участием маркетмейкеров 2 513 295 ,00 - 1 496 887 ,00 - IV. Операции РЕПО 502 958 827 ,09 261 11 577 467 ,73 17 РЕПО-операции ЦБА - - - - Другие РЕПО-операции 502 958 827 ,09 261 11 577 467 ,73 17 V. Рынок производных финансовых инструментов 5 415 568 883 ,91 65 969 ,00 2 578 198 191 ,12 43 298 ,00 - с валютой 4 688 698 602 58 163 2 363 053 250 38 872 - с товарами 726 870 282 7 806 215 144 941 4 426 Всего 13 004 043 995 ,93 68 720 ,00 5 337 804 789 ,37 45 056 ,00

Официальный курс на 21 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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