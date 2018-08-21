Оборот биржевых сделок в Азербайджане вырос более чем вдвое

21 августа 2018 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июле 2018 года составил свыше 13 миллиардов манатов, что в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода 2017 года, сообщает во вторник БФБ.

Согласно сообщению, объем рынка государственных ценных бумаг составил 6,58 миллиарда манатов (рост за год в 4,1 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,01 миллиарда манатов (снижение на 12,2 процента), а объем рынка производных инструментов – 5,42 миллиарда манатов (рост в 2,1 раза).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка

Январь-июль 2018 года

Январь-июль 2017 года

Объем сделок AZN

Количество сделок

Объем сделок AZN

Количество сделок

I. Рынок государственных ценных бумаг

6 577 612 770 ,36

919

1 609 914 321 ,03

404

Гособлигации минфина

556 425 453 ,67

344

387 154 563 ,07

250

первичное размещение

453 162 160 ,16

192

353 541 374 ,75

196

вторичный рынок

103 263 293 ,51

152

33 613 188 ,32

54

Ноты ЦБА

6 021 187 316 ,69

575

1 222 759 757 ,96

154

первичное размещение

6 021 187 316 ,69

575

1 222 759 757 ,96

154

вторичный рынок

-

-

-

-

II. Рынок акций

102 601 914 ,03

977

667 631 911 ,10

849

первичное размещение

60 200 000 ,00

3

649 121 094 ,93

6

вторичный рынок

42 401 914 ,03

974

18 510 816 ,17

843

III. Рынок долговых инструментов

405 301 600 ,54

594

470 482 898 ,39

488

Ипотечные облигации (первичное размещение)

115 446 247 ,46

19

150 577 849 ,50

20

Ипотечные облигации (вторичное размещение)

213 170 442 ,28

28

180 914 972 ,57

24

Другие корпоративные облигации (первичное размещение)

5 000 000 ,00

11

-

-

Другие корпоративные облигации (вторичный рынок)

71 684 910 ,80

536

138 990 076 ,32

444

в том числе с участием маркетмейкеров

2 513 295 ,00

-

1 496 887 ,00

-

IV. Операции РЕПО

502 958 827 ,09

261

11 577 467 ,73

17

РЕПО-операции ЦБА

-

-

-

-

Другие РЕПО-операции

502 958 827 ,09

261

11 577 467 ,73

17

V. Рынок производных финансовых инструментов

5 415 568 883 ,91

65 969 ,00

2 578 198 191 ,12

43 298 ,00

- с валютой

4 688 698 602

58 163

2 363 053 250

38 872

- с товарами

726 870 282

7 806

215 144 941

4 426

Всего

13 004 043 995 ,93

68 720 ,00

5 337 804 789 ,37

45 056 ,00

Официальный курс на 21 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
PASHA Kapital вновь возглавила рейтинг брокеров Азербайджана
Бизнес 17:16
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 250 млн манатов
Бизнес 20 августа 17:25
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 300 млн манатов
Бизнес 14 августа 15:48
Оборот биржевых сделок в Азербайджане вырос почти втрое
Бизнес 12 июля 13:47
PASHA Kapital продолжает возглавлять рейтинг брокеров Азербайджана
Бизнес 12 июля 13:10
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана более чем вдвое превысил предложение
Бизнес 11 июля 17:37
Лента новостей
Туркменистан провел экоинспекцию работы международного нефтяного консорциума
Энергетика 17:19
NIKOIL Bank продолжает благотворительную миссию под лозунгом "Пусть милосердие живет в сердцах" (ФОТО)
Бизнес 17:19
PASHA Kapital вновь возглавила рейтинг брокеров Азербайджана
Бизнес 17:16
Выгодные 4G предложения от Bakcell
ИКТ 17:10
AtaBank будет функционировать в праздничные дни
Бизнес 17:10
Филиал "Аджеми" банка ВТБ (Азербайджан) будет работать в праздничные дни
Бизнес 17:07
Лавров отверг возможность использования Россией талибов для борьбы с ИГ
Россия 17:06
КТК объявил тендер на поставку мебели и бытовой техники
Тендеры 16:57
В Казахстане выросла урожайность зерновых
Бизнес 16:55