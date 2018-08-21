Оборот биржевых сделок в Азербайджане вырос более чем вдвое

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июле 2018 года составил свыше 13 миллиардов манатов, что в 2,4 раза превышает показатели аналогичного периода 2017 года, сообщает во вторник БФБ.
Согласно сообщению, объем рынка государственных ценных бумаг составил 6,58 миллиарда манатов (рост за год в 4,1 раза), оборот рынка корпоративных бумаг – 1,01 миллиарда манатов (снижение на 12,2 процента), а объем рынка производных инструментов – 5,42 миллиарда манатов (рост в 2,1 раза).
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:
|
Сегменты рынка
|
Январь-июль 2018 года
|
Январь-июль 2017 года
|
Объем сделок AZN
|
Количество сделок
|
Объем сделок AZN
|
Количество сделок
|
I. Рынок государственных ценных бумаг
|
6 577 612 770 ,36
|
919
|
1 609 914 321 ,03
|
404
|
Гособлигации минфина
|
556 425 453 ,67
|
344
|
387 154 563 ,07
|
250
|
первичное размещение
|
453 162 160 ,16
|
192
|
353 541 374 ,75
|
196
|
вторичный рынок
|
103 263 293 ,51
|
152
|
33 613 188 ,32
|
54
|
Ноты ЦБА
|
6 021 187 316 ,69
|
575
|
1 222 759 757 ,96
|
154
|
первичное размещение
|
6 021 187 316 ,69
|
575
|
1 222 759 757 ,96
|
154
|
вторичный рынок
|
-
|
-
|
-
|
-
|
II. Рынок акций
|
102 601 914 ,03
|
977
|
667 631 911 ,10
|
849
|
первичное размещение
|
60 200 000 ,00
|
3
|
649 121 094 ,93
|
6
|
вторичный рынок
|
42 401 914 ,03
|
974
|
18 510 816 ,17
|
843
|
III. Рынок долговых инструментов
|
405 301 600 ,54
|
594
|
470 482 898 ,39
|
488
|
Ипотечные облигации (первичное размещение)
|
115 446 247 ,46
|
19
|
150 577 849 ,50
|
20
|
Ипотечные облигации (вторичное размещение)
|
213 170 442 ,28
|
28
|
180 914 972 ,57
|
24
|
Другие корпоративные облигации (первичное размещение)
|
5 000 000 ,00
|
11
|
-
|
-
|
Другие корпоративные облигации (вторичный рынок)
|
71 684 910 ,80
|
536
|
138 990 076 ,32
|
444
|
в том числе с участием маркетмейкеров
|
2 513 295 ,00
|
-
|
1 496 887 ,00
|
-
|
IV. Операции РЕПО
|
502 958 827 ,09
|
261
|
11 577 467 ,73
|
17
|
РЕПО-операции ЦБА
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Другие РЕПО-операции
|
502 958 827 ,09
|
261
|
11 577 467 ,73
|
17
|
V. Рынок производных финансовых инструментов
|
5 415 568 883 ,91
|
65 969 ,00
|
2 578 198 191 ,12
|
43 298 ,00
|
- с валютой
|
4 688 698 602
|
58 163
|
2 363 053 250
|
38 872
|
- с товарами
|
726 870 282
|
7 806
|
215 144 941
|
4 426
|
Всего
|
13 004 043 995 ,93
|
68 720 ,00
|
5 337 804 789 ,37
|
45 056 ,00
Официальный курс на 21 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @Anvar_Mammadov
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