Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» на Байконуре

БАКУ /Trend/ - Россия и Казахстан в среду подписали соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса «Союз-5», передает «РИА Новости».

Подписи под документом в рамках форума «Армия-2018» поставили генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

Как сообщалось, с комплекса будут проводиться пуски перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», которую разрабатывают в России. Первый пуск запланирован на 2022 год. Россия модернизирует технические комплексы для космической техники и создаст на Байконуре комплекс для предстартовой подготовки нового пилотируемого корабля «Федерация».

За Казахстаном остаются содержание и эксплуатация стартовой и технической инфраструктуры, оставшейся от ракеты «Зенит», ее реконструкция и модернизация для применения новой ракеты. «Казкосмос» сообщал, что готов направить на эти цели примерно 314 миллионов долларов.

Объекты стартовой и технической инфраструктуры для ракеты-носителя «Зенит» начали возвращать из российской аренды Казахстану с 1 марта. Планируется, что соглашение об их передаче будет подписано осенью.

В 2004 году президентами двух стран было подписано соглашение об эффективном использовании Байконура, в рамках которого решено было создать на космодроме инфраструктуру под экологически чистую ракету-носитель «Ангара». Она призвана прийти на замену «Протону», использующему ядовитый гептил.

В 2007 году Казахстан пожаловался, что стоимость проекта выросла в семь раз по сравнению с изначальной суммой. В 2012 году стало известно, что рассматривается возможность вместо «Ангары» использовать в проекте ракету «Зенит», под которую на Байконуре имеется вся необходимая инфраструктура.

В 2014 году из-за политической ситуации в Украине было принято решение не переходить в проекте «Байтерек» на ракету «Зенит» украинского производства, а вернуться к «Ангаре». Однако в 2016 году начались переговоры об использовании в проекте новой российской ракеты-носителя среднего класса, которая в 2017 году получила название «Союз-5». В июне минувшего года российско-казахстанская комиссия согласовала это решение.

В апреле 2018 года правительство России опубликовало распоряжение, в котором поручило государственной корпорации «Роскосмос» провести с участием МИД России переговоры с казахстанской стороной, и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ протокол о создании космического ракетного комплекса «Байтерек».

Ранее S7 Space (управляет космодромом «Морской старт» и владеет правами на пуски ракет «Зенит» с Байконура) предложила восстановить разрушенный стартовый стол на Байконуре для пусков «Союза-5», а действующую площадку оставить под пуски ракет «Зенит».

Союз-5 – это разрабатываемая ракетно-космической корпорацией «Энергия» ракета-носитель (РН) среднего класса, которая будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза.

Разработка ракеты-носителя предусмотрена действующей Федеральной космической программой в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс». На реализацию этого проекта выделено 30 миллиардов рублей. За основу взята РН «Зенит», для которой двигатели второй ступени РД-120 производились днепропетровским «Южмашзаводом». Вместо них будут устанавливаться двигатели РД-0124А, применяемые на третьей ступени ракеты «Союз 2.1б».

Начало лётных испытаний запланировано на 2024 год, а переход в стадию коммерческой эксплуатации, которой займётся российская компания International Launch Services, зарегистрированная в США, - на 2025 год. Стартовый комплекс для РН планируется создавать на базе российского ракетно-космического комплекса «Ангара».

Стоимость одного запуска оценивается в 55-56 миллионов долларов.

В декабре 2017 года было объявлено о начале разработки многоразового варианта «Союз-5», однако по другим данным, целесообразность создания многоразовой версии ракеты пока только изучается.

Космодром Байконур – первый и крупнейший в мире космодром. Расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области. Занимает площадь в 6 717 квадратных километров. Построен и использовался как основной и крупнейший космодром СССР, вплоть до его распада, после чего космодром из союзной собственности перешёл в ведение ставшей независимой Республики Казахстан.

Город Байконур и космодром Байконур вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.

Официальный курс на 22 августа - 67,1783 RUB/USD

(Автор: Фикрет Долуханов)

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